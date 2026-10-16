Новак сообщил о дефиците бензина в России на уровне 5%

В России сокращается нехватка автомобильного бензина — дефицит на внутреннем рынке составляет около 5%. За последние недели ситуация с топливом начала улучшаться, однако полностью решить проблему пока не удалось. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«На внутреннем рынке сохраняется достаточно напряжённая ситуация, хотя она улучшается в последние несколько недель. И мы это видим по ситуации на заправках и в регионах. Но, тем не менее, есть ещё частично дефицит на рынке около 5%», — сказал Новак в интервью ИС «Вести».

Чтобы сократить нехватку топлива, власти стараются перенести сроки ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Одновременно нефтяные компании наращивают выпуск бензина и организуют его поставки из-за рубежа. По словам вице-премьера, специалисты ежедневно работают над тем, чтобы обеспечить российский рынок необходимыми объёмами горючего.

Ранее Life.ru сообщал, что с 16 октября в Севастополе отменили QR-коды для покупки топлива, но ограничения на количество бензина пока оставляют. На АЗС сети «ТЭС» водители смогут приобрести АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по цене до 100 рублей за литр. При этом за один раз разрешат залить не больше 30 литров. На премиальные сорта топлива лимиты не распространяются. Тем временем в Красноярском крае топливные компании уже сняли ограничения на продажу бензина и дизеля. Местные автомобилисты снова заправляют машины без лимитов, а некоторые АЗС вернули возможность оплачивать топливо после заправки.