В Красноярском крае сняли ограничения на продажу бензина и дизеля
Колонка на АЗС в России. Обложка © Life.ru
В Красноярском крае топливные компании отменили ограничения на продажу бензина и дизеля. Автомобилисты вновь могут заправляться без лимитов, а на части АЗС вернулась оплата после заправки, сообщили в региональном правительстве.
Решение затронуло две сети, в том числе «Красноярскнефтепродукт». На заправках последней, по данным краевого Минпромторга, доступны все марки бензина и дизельное топливо, очередей нет.
В региональном правительстве считают ситуацию на топливном рынке стабильной. Власти связывают это в том числе с завершением уборочной кампании, сева озимых и северного завоза.
Региональный штаб по обеспечению топливом продолжает работу. По данным Минпромторга края, сейчас ограничений для потребителей нет.
Ранее сообщалось, что с 16 октября в Севастополе отменяют QR-коды при покупке топлива, но лимиты на объём сохраняются, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На заправках «ТЭС» АИ-92, АИ-95 и дизель будут продавать по цене не выше 100 рублей за литр и не более 30 литров за заправку, а премиальные марки — без ограничений.
Больше новостей о машинах, топливе и правилах для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.