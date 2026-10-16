В Красноярском крае сняли ограничения на продажу бензина и дизеля

В Красноярском крае топливные компании отменили ограничения на продажу бензина и дизеля. Автомобилисты вновь могут заправляться без лимитов, а на части АЗС вернулась оплата после заправки, сообщили в региональном правительстве.

Решение затронуло две сети, в том числе «Красноярскнефтепродукт». На заправках последней, по данным краевого Минпромторга, доступны все марки бензина и дизельное топливо, очередей нет.

В региональном правительстве считают ситуацию на топливном рынке стабильной. Власти связывают это в том числе с завершением уборочной кампании, сева озимых и северного завоза.

Региональный штаб по обеспечению топливом продолжает работу. По данным Минпромторга края, сейчас ограничений для потребителей нет.

Ранее сообщалось, что с 16 октября в Севастополе отменяют QR-коды при покупке топлива, но лимиты на объём сохраняются, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На заправках «ТЭС» АИ-92, АИ-95 и дизель будут продавать по цене не выше 100 рублей за литр и не более 30 литров за заправку, а премиальные марки — без ограничений.