Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 7 октября, 21:30

Бензин подешевел в 27 регионах России за неделю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России. Сильнее всего топливо подешевело в Марий Эл — на 2,49%.

Более чем на 2% цены снизились в Чувашии. Ещё в трёх регионах падение превысило 1% — в Северной Осетии — Алании, Мордовии и Ростовской области.

В пределах 1% бензин подешевел ещё в 22 регионах. Более чем на 0,5% цены снизились в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также во Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях.

Менее чем на 0,5% стоимость топлива уменьшилась в Дагестане, Крыму и на Алтае, Пермском и Приморском краях, а также в Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской и Ленинградской областях.

Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет
Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет

Ранее Минэнерго России представило данные о накопленных запасах топлива и ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Доклад прозвучал на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщили в правительстве РФ. Отдельное внимание участники встречи уделили обеспечению регионов бензином и дизельным топливом. Обсуждались меры для оперативного устранения локального дефицита.

Больше новостей о ценах, поставках и ситуации на АЗС — в разделе «Ситуация с бензином» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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