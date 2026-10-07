Бензин подешевел в 27 регионах России за неделю

Стоимость бензина на неделе с 29 сентября по 5 октября снизилась в 27 регионах России. Сильнее всего топливо подешевело в Марий Эл — на 2,49%.

Более чем на 2% цены снизились в Чувашии. Ещё в трёх регионах падение превысило 1% — в Северной Осетии — Алании, Мордовии и Ростовской области.

В пределах 1% бензин подешевел ещё в 22 регионах. Более чем на 0,5% цены снизились в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также во Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях.

Менее чем на 0,5% стоимость топлива уменьшилась в Дагестане, Крыму и на Алтае, Пермском и Приморском краях, а также в Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской и Ленинградской областях.

Ранее Минэнерго России представило данные о накопленных запасах топлива и ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Доклад прозвучал на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщили в правительстве РФ. Отдельное внимание участники встречи уделили обеспечению регионов бензином и дизельным топливом. Обсуждались меры для оперативного устранения локального дефицита.