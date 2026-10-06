Минэнерго доложило Новаку о запасах бензина и дизтоплива в России

Минэнерго России представило данные о накопленных запасах топлива и ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Доклад прозвучал на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщили в правительстве РФ.

Отдельное внимание участники встречи уделили обеспечению регионов бензином и дизельным топливом. Обсуждались меры для оперативного устранения локального дефицита.

Министерство также отчиталось о вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Конкретные объёмы сформированных резервов в сообщении кабмина не приводятся.

Федеральная антимонопольная служба представила результаты контроля региональных рынков. Ведомство продолжает следить за соблюдением антимонопольного законодательства и пресекать нарушения при формировании цен на топливо.

Ранее Life.ru писал, что Минэнерго подготовило риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке. Ведомство тогда также представило правительству данные о балансе производства и потребления нефтепродуктов и сформированных запасах. Кроме того, Новак заявил, что ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет. По его словам, власти продолжают контролировать снабжение регионов и ситуацию на АЗС.