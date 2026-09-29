Минэнерго разработало риск-сценарии по рынку топлива в России

Минэнерго России разработало несколько риск-сценариев развития ситуации на внутреннем рынке топлива и меры реагирования для поддержания его стабильности. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации с топливоснабжением.

В ходе встречи ведомство представило данные о текущем состоянии рынка, балансе производства и потребления нефтепродуктов, а также объёмах сформированных запасов топлива. Власти также обсудили меры, которые могут быть использованы для сохранения устойчивости топливного рынка.

«Минэнерго представило доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также сформированных запасах нефтепродуктов. Ведомством разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности», — сказано в сообщении кабмина.

А ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой будет ограничен. В него вошли подробные сведения об экспортных поставках, производстве и переработке продукции на отечественных НПЗ, а также данные о будущих продажах нефтепродуктов на бирже.