Попавшую в скандал российскую сеть АЗС хотят взять под внешнее управление

Минэнерго предложило передать активы сети автозаправочных станций «Трасса» под внешнее управление, чтобы сохранить мощности для хранения топлива. Об этом сообщает РБК, отмечая, что соответствующий механизм для критической инфраструктуры в России пока ни разу не применяли.

В ведомстве рассматривают несколько вариантов дальнейшей судьбы компании. Помимо привлечения внешнего управляющего, обсуждается возможность передачи её имущества одному из крупных игроков нефтяного рынка.

Сеть насчитывает 58 автозаправок, расположенных исключительно в Москве и Подмосковье. За пределами столичного региона станций под этим брендом нет.

Предложение министерства появилось ещё до задержания руководителей и совладельцев «ЕвроТранса», управляющего «Трассой». Впоследствии они стали фигурантами уголовного дела о хищении топлива, закупленного для подмосковной полиции.

Таким образом, возможная смена управления рассматривается отдельно от расследования. Главной целью инициативы Минэнерго называется обеспечение сохранности инфраструктуры, предназначенной для хранения нефтепродуктов.