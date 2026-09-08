Главу совета директоров «Евротранса» арестовали по делу о хищении топлива у МВД

Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по делу о хищении топлива, принадлежавшего подмосковному главку МВД. Он останется под стражей до 6 ноября 2026 года.

Защита бизнесмена просила избрать более мягкую меру пресечения и предлагала залог в размере 40 млн рублей. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Мартышова в СИЗО.

По версии МВД, фигуранты дела могут быть причастны к хищению моторного топлива, предназначенного для нужд ГУ МВД России по Московской области. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата в особо крупном размере.

Ранее по этому же делу были арестованы бывший заместитель начальника подмосковного главка МВД — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, экс-глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Алексей Суяров и бывшая начальница одного из его отделов Анна Левина. Из органов внутренних дел их уволили.

Кроме того, МВД сообщало о трёх топ-менеджерах «Евротранса», которых также заключили под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства предполагаемого хищения и круг причастных.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу о хищении бензина для МВД Подмосковья превысил 100 млн рублей. «ЕвроТранс» работает на топливном рынке Московского региона более 27 лет и входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Компания управляет сетью из 56 АЗК «Трасса». Помимо автозаправок, в структуру «ЕвроТранса» входят нефтебаза, фабрика-кухня, предприятие по производству незамерзающей жидкости и собственный парк бензовозов. Компания также развивает сеть быстрых электрозарядных станций в Москве и Московской области.