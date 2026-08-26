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Регион
26 августа, 19:39

УФАС выявило признаки завышения цен на АЗС сети «Трасса»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deliris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deliris

В Московской области антимонопольная служба начала разбирательство в отношении владельца сети АЗС «Трасса» — ПАО «Евротранс». Компанию заподозрили в установлении монопольно высоких цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба регионального ФАС.

Претензии ведомства связаны с продажей бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Специалисты УФАС сопоставили цены «Евротранса» с предложениями нефтяных компаний и обнаружили существенное расхождение. В службе сочли, что изменение стоимости топлива не имело достаточного обоснования.

Кроме того, согласно анализу УФАС, «Евротранс» признан доминирующим продавцом моторного топлива в восьми городских и трёх муниципальных округах Подмосковья. При подтверждении подозрений «Евротрансу» может быть назначен штраф.

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Ранее Life.ru писал, что ФАС усилила проверки нефтяных компаний и независимых АЗС на фоне перебоев с топливом. С начала лета ведомство возбудило почти втрое больше дел, чем за первые пять месяцев года. На рассмотрении находятся 41 дело, ещё по 68 эпизодам выданы предупреждения. Претензии регулятора связаны с возможными картельными соглашениями и злоупотреблением доминирующим положением. ФАС выдала новые предупреждения участникам топливного рынка сразу в четырёх регионах России. Претензии затронули компании в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях.

Больше новостей о ценах, внутреннем рынке и решениях российских ведомств — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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