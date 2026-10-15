В Севастополе с 16 октября отменят QR-коды для покупки бензина

С 16 октября автомобилисты в Севастополе смогут покупать бензин без QR-кодов, однако ограничения на объём топлива сохранятся. Об отмене системы сообщил губернатор города Михаил Развожаев в соцсетях.

«С 16 октября отменяем систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже — при наличии», — написал глава города.

На заправках сети «ТЭС» водителям разрешат приобретать бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по цене не выше 100 рублей за литр. За одну заправку можно будет получить максимум 30 литров. При этом премиальные марки топлива продолжат продавать без ограничений.

Отдельные правила предусмотрены для тех, кто покупает горючее в канистры. На станциях «ТЭС» таким способом разрешат приобрести не более 20 литров топлива.

На АЗС сети «АТАН» бензин АИ-95 будет доступен по субсидированной цене, которая также не превысит 100 рублей за литр. Однако здесь лимит окажется строже — до 20 литров на покупателя. Заправлять канистры на этих станциях запретят.

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении системы QR-кодов для покупки топлива в Севастополе. Тогда власти установили лимит в 20 литров на автомобиль, а полученные коды разрешалось использовать только в определённое время.