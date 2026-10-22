Новак заявил о необходимости корректировки ценообразования на нефтепродукты в РФ

В России необходимо скорректировать механизм формирования цен на нефтепродукты и наладить сбор информации о ситуации с топливом во всех регионах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании, посвящённом состоянию топливного рынка, сообщили в правительстве РФ.

По словам зампредседателя правительства, работа по стабилизации ситуации должна продолжаться сразу по нескольким направлениям. Особое внимание следует уделить ценообразованию и оперативному получению данных с мест.

«Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям. Это корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений», — подчеркнул Новак.

Сбор региональной информации позволит властям быстрее оценивать положение на топливном рынке и принимать необходимые меры с учётом ситуации в отдельных субъектах страны.

При этом конкретные изменения механизма ценообразования, а также сроки их возможного введения в сообщении правительства не уточняются.