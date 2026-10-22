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Регион
Опубликовано 22 октября, 21:10

Новак заявил о необходимости корректировки ценообразования на нефтепродукты в РФ

Александр Новак. Обложка © Telegram / Правительство России

Александр Новак. Обложка © Telegram / Правительство России

В России необходимо скорректировать механизм формирования цен на нефтепродукты и наладить сбор информации о ситуации с топливом во всех регионах. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании, посвящённом состоянию топливного рынка, сообщили в правительстве РФ.

По словам зампредседателя правительства, работа по стабилизации ситуации должна продолжаться сразу по нескольким направлениям. Особое внимание следует уделить ценообразованию и оперативному получению данных с мест.

«Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям. Это корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений», — подчеркнул Новак.

Сбор региональной информации позволит властям быстрее оценивать положение на топливном рынке и принимать необходимые меры с учётом ситуации в отдельных субъектах страны.

При этом конкретные изменения механизма ценообразования, а также сроки их возможного введения в сообщении правительства не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал, что Александр Новак оценил дефицит бензина в России примерно в 5%. Вице-премьер отметил, что за последние недели ситуация на топливном рынке начала улучшаться, однако нехватка горючего пока полностью не устранена.

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Матвей Константинов
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