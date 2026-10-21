В Воронежской области начали снимать ограничения на продажу бензина

Автозаправочные станции Воронежской области начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина. При этом средняя стоимость топлива в регионе остаётся без изменений. Об этом сообщили в областном правительстве.

По данным на 21 октября, бензин АИ-92 был доступен более чем на 84% заправок региона, а АИ-95 — свыше чем на 76%. Дизельное топливо стабильно продавали более 90% АЗС.

Вместе с тем у двух крупнейших федеральных сетей пока сохраняются ограничения на объём заправки. В городах автомобилистам отпускают от 30 до 40 литров АИ-95 на один бак, на трассах — до 50 литров. В одной из сетей также разрешено заправлять до 50 литров АИ-92. Продажа бензина в канистры и другую тару покупателей по-прежнему ограничена.

Региональные поставщики, по информации властей, продают все виды топлива без ограничений. Ситуация на топливном рынке области постепенно стабилизируется, а средние цены на бензин остаются прежними.