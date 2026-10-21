ФАС сообщила о 125 соглашениях по сдерживанию цен на топливо в 44 регионах

Соглашения по сдерживанию цен на бензин и другое топливо уже заключены в 44 регионах России. Всего региональные власти и независимые АЗС подписали 125 таких документов, а Федеральная антимонопольная служба видит результат этой работы. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

«У нас в 44 субъектах заключено 125 соглашений. Эта работа продолжается», — рассказал он в кулуарах Всероссийской тарифной конференции ФАС в Сочи.

Число договорённостей заметно выросло за последние десять дней. Ещё 10 октября Life.ru сообщал о 93 соглашениях в 35 субъектах. С тех пор к механизму присоединились ещё девять регионов, а количество подписанных документов увеличилось на 32.

Соглашения направлены на стабилизацию стоимости топлива на независимых заправках. ФАС намерена и дальше помогать региональным властям и операторам АЗС заключать такие договорённости.

Ранее Life.ru рассказывал, что антимонопольная служба возбудила 67 дел из-за нарушений на топливном рынке и выдала участникам отрасли 99 предупреждений. Одновременно правительство поручило увеличить поставки горючего в регионы. В России также продолжает действовать запрет на экспорт бензина, рассчитанный до конца января 2027 года.

Кроме того, в начале октября вице-премьеру Александру Новаку представили дополнительные меры по регулированию цен. Предложения касались Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областей, а также Удмуртии. Отдельное внимание власти уделили регионам, где сохранялись проблемы со снабжением заправок.