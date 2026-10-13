ФАС возбудила 67 дел из-за нарушений на топливном рынке России

Федеральная антимонопольная служба возбудила 67 дел из-за нарушений законодательства на топливном рынке и выдала 99 предупреждений. Об этом сообщили в Правительстве России по итогам совещания о ситуации с бензином.

В кабмине отметили, что обстановка на рынке постепенно стабилизируется. Цены на автозаправках, по данным правительства, не превышают уровень инфляции.

Для сдерживания стоимости топлива региональные власти заключили с независимыми АЗС 94 соглашения. Они призваны помочь регулировать цены на заправках.

Вице-премьер Александр Новак поручил активизировать дополнительные меры по снабжению регионов топливом.

Отдельное внимание власти намерены уделить балансу между производством и потреблением бензина и других видов топлива.

Контроль за ситуацией на рынке продолжат ФАС, федеральные ведомства и региональные власти.

Летом власти уже усиливали меры для стабилизации топливного рынка. С 1 августа правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива, а также газойлей, чтобы увеличить предложение внутри страны. Ограничения по бензину действуют до конца января 2027 года, а для дизеля и судового топлива с сентября предусмотрены исключения для непосредственных производителей. Одновременно был введён отдельный механизм гарантированных поставок топлива аграриям на период полевых работ и смягчены правила госзакупок нефтепродуктов, чтобы регионы и бюджетные учреждения не столкнулись со срывами поставок.

На этом фоне власти усилили контроль и за розничным сегментом. Особое внимание уделяют независимым АЗС, которые сильнее зависят от биржевых цен и доступности оптовых партий. Сейчас между такими заправками и региональными властями заключены 94 соглашения о сдерживании стоимости топлива, а ФАС параллельно проверяет признаки завышения цен и нарушения конкуренции. Новак поручил дополнительно нарастить снабжение отдельных регионов и следить за балансом между производством, запасами и внутренним спросом.

Ранее сообщалось, что бензин подешевел в 27 регионах России за неделю. Больше всего — в Марий Эл.