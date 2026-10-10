ФАС сообщила о соглашениях для сдерживания цен на топливо в 35 регионах

В 35 регионах России власти заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС для стабилизации цен на топливо. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Двадцать соглашений подписали с компаниями, которые владеют более чем 20 заправками в одном регионе. Такие договорённости действуют в Хабаровском, Пермском и Ставропольском краях, а также в Якутии, Бурятии, Хакасии, Татарстане и Мордовии. Кроме того, соглашения заключили в Вологодской, Тамбовской, Самарской, Волгоградской, Кировской, Белгородской, Иркутской, Кемеровской и Воронежской областях.

«Поддержка регионов и независимых операторов АЗС остаётся одним из приоритетов работы службы. Ведомство продолжит консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке», — приводит сообщение ФАС ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что Минэнерго России представило данные о запасах топлива и ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Доклад прозвучал на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Участники встречи также обсудили обеспечение регионов бензином и дизельным топливом, а также меры для быстрого устранения локального дефицита.