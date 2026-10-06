Новаку представили меры по регулированию цен на топливо в регионах
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Меры по регулированию цен на топливо в ряде российских регионов представили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Предложения касаются Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областей, а также Удмуртии. Представители региональных властей также доложили о текущей ситуации на местных топливных рынках.
Отдельное внимание участники совещания уделили положению в Нижегородской и Тамбовской областях, Ингушетии, Карелии и Бурятии. Какие конкретно меры предполагается применять в каждом из субъектов, в сообщении кабмина не уточняется.
Власти продолжают контролировать обеспечение регионов нефтепродуктами и динамику стоимости бензина и дизельного топлива. Ранее Новак поручал оперативно устранять локальный дефицит и усиливать контроль за ценами. Федеральная антимонопольная служба также ведёт проверки региональных рынков и следит за соблюдением требований при ценообразовании.
Ранее Life.ru писал, что Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах. Особое внимание тогда также уделялось субъектам с большим количеством независимых АЗС. Кроме того, 6 октября Минэнерго доложило о накопленных в стране запасах топлива, загрузке производственных мощностей и мерах по насыщению внутреннего рынка.
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