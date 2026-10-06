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Регион
Опубликовано 6 октября, 17:38

Новаку представили меры по регулированию цен на топливо в регионах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Меры по регулированию цен на топливо в ряде российских регионов представили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Предложения касаются Оренбургской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областей, а также Удмуртии. Представители региональных властей также доложили о текущей ситуации на местных топливных рынках.

Отдельное внимание участники совещания уделили положению в Нижегородской и Тамбовской областях, Ингушетии, Карелии и Бурятии. Какие конкретно меры предполагается применять в каждом из субъектов, в сообщении кабмина не уточняется.

Власти продолжают контролировать обеспечение регионов нефтепродуктами и динамику стоимости бензина и дизельного топлива. Ранее Новак поручал оперативно устранять локальный дефицит и усиливать контроль за ценами. Федеральная антимонопольная служба также ведёт проверки региональных рынков и следит за соблюдением требований при ценообразовании.

Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет
Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет

Ранее Life.ru писал, что Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах. Особое внимание тогда также уделялось субъектам с большим количеством независимых АЗС. Кроме того, 6 октября Минэнерго доложило о накопленных в стране запасах топлива, загрузке производственных мощностей и мерах по насыщению внутреннего рынка.

Больше новостей о ценах, поставках и ситуации на АЗС — в разделе «Ситуация с бензином» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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