Бензин подешевел сразу в 50 регионах России за неделю

Стоимость бензина на российских заправках снизилась сразу в 50 регионах страны. Сильнее всего топливо подешевело в Ингушетии и Курганской области, следует из данных Росстата за неделю с 13 по 19 октября.

В Ингушетии цены на АЗС упали на 7,4%, а в Курганской области — на 7,2%. Снижение также зафиксировано в Тамбовской, Вологодской, Свердловской, Калужской, Костромской и других областях.

В среднем по России литр бензина подешевел с 78,68 до 78,04 рубля. Стоимость АИ-92 снизилась до 74,02 рубля, АИ-95 — до 80,30 рубля. При этом бензин марки АИ-98 и выше, напротив, подорожал до 104,67 рубля за литр.

Между тем Федеральная антимонопольная служба сообщила о заключении 125 соглашений по сдерживанию цен на топливо в 44 регионах России. По словам главы ведомства Максима Шаскольского, договорённости региональных властей с независимыми АЗС уже дают результаты. Всего за десять дней число соглашений увеличилось на 32, а к механизму присоединились ещё девять регионов. Ранее ФАС также возбудила 67 дел о нарушениях на топливном рынке и выдала 99 предупреждений.