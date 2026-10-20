В Липецкой области снимают запрет на заправку канистр и лимиты на бензин

В Липецкой области с 21 октября отменят все региональные ограничения на продажу бензина. Автомобилисты снова смогут заправляться независимо от номера машины, покупать топливо без установленных властями лимитов и наливать его в канистры. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«С завтрашнего дня, 21 октября, снимаем все ограничения на заправку автомобилей в Липецкой области. Отменяем правило «чёт-нечёт», лимиты отпуска бензина и запрет на заправку в канистры», — написал глава региона в соцсетях.

Таким образом, в области перестанет действовать система, при которой автомобили могли заправляться только в определённые дни в зависимости от цифры государственного номера. Отменяются и ограничения на количество бензина, отпускаемого одному покупателю.

Однако полностью исключать локальные лимиты пока нельзя. По словам Артамонова, сети АЗС смогут самостоятельно регулировать объёмы продаж на отдельных станциях с учётом имеющихся запасов топлива и графиков его поставок.

Губернатор подчеркнул, что со стороны регионального правительства дополнительных ограничений для автомобилистов больше не будет. При этом власти продолжат следить за ситуацией на топливном рынке.

«Рассчитываю, что возвращаться к ограничениям больше не придётся. Продолжим следить за обстановкой и действовать по ситуации. Спасибо всем жителям области за терпение и понимание», — отметил Артамонов.