Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США и провести выборы губернатора

Американский президент Дональд Трамп допустил, что Венесуэла может войти в состав Соединённых Штатов в качестве 51-го штата. С таким заявлением он выступил на предвыборном митинге в техасском Корпус-Кристи, связав его с улучшением отношений между двумя странами.

Лидер США обратился к аудитории с идеей изменить политический статус Венесуэлы. Вместо избрания президента он предложил проводить голосование за губернатора. По его словам, Венесуэла может стать «процветающим 51-м штатом».

Трамп также упомянул топливную сделку с Каракасом. По его словам, венесуэльскую нефть будут перерабатывать в Техасе. Он заявил, что совокупные запасы нефти США превышают запасы любой другой страны, даже если сложить показатели всех остальных государств.