Трамп предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США и провести выборы губернатора
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Американский президент Дональд Трамп допустил, что Венесуэла может войти в состав Соединённых Штатов в качестве 51-го штата. С таким заявлением он выступил на предвыборном митинге в техасском Корпус-Кристи, связав его с улучшением отношений между двумя странами.
Лидер США обратился к аудитории с идеей изменить политический статус Венесуэлы. Вместо избрания президента он предложил проводить голосование за губернатора. По его словам, Венесуэла может стать «процветающим 51-м штатом».
Трамп также упомянул топливную сделку с Каракасом. По его словам, венесуэльскую нефть будут перерабатывать в Техасе. Он заявил, что совокупные запасы нефти США превышают запасы любой другой страны, даже если сложить показатели всех остальных государств.
Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен принять от Венесуэлы миллион баррелей нефти, которые назвал подарком Соединённым Штатам. Танкер с безвозмездно переданным сырьём прибудет в один из портов штата. Президент утверждает, что собирается лично осмотреть судно, а полученный груз передать американскому народу. По данным местной прессы, встреча с нефтяным танкером запланирована в Порт-Артуре.