Венесуэльская оппозиционерка Мачадо объявилась на родине после тайного въезда

Лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо тайно вернулась на родину после почти года пребывания за границей. По данным американского телеканала Newsmax, политик пересекла границу Венесуэлы со стороны Колумбии.

Как сообщил источник телеканала, близкий к оппозиционерке, Мачадо прибыла в страну 25 октября. Предполагалось, что уже в воскресенье она появится перед сторонниками в Каракасе или его окрестностях.

Вскоре политик сама подтвердила возвращение, опубликовав короткое сообщение в социальной сети X.

«Я здесь. С вами», — написала Мачадо.

Её возвращение подтвердил и другой представитель венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес. Он заявил, что Мачадо находится на территории Венесуэлы, и назвал её приезд важным событием для страны.

Позднее стало известно о первом публичном появлении политика после возвращения. Мачадо встретилась со сторонниками у католического храма в штате Лара на западе Венесуэлы. Теперь она намерена добиваться назначения даты президентских выборов и продолжить встречи с представителями оппозиции.

Мачадо покинула страну в конце 2025 года, чтобы получить Нобелевскую премию мира. До этого она длительное время скрывалась от венесуэльских властей. В последующие месяцы политик неоднократно пыталась вернуться, однако поездки срывались.

В сентябре нидерландские СМИ сообщали, что две попытки въезда через Арубу и Кюрасао оказались безуспешными. Ещё один маршрут через Панаму также не удалось использовать. Власти США ранее отрицали, что просили другие государства препятствовать возвращению Мачадо.

Ранее Life.ru сообщал, что Мария Корина Мачадо не менее семи раз пыталась вернуться в Венесуэлу. По данным Financial Times, её поездки неоднократно отменялись в последний момент. При этом политик продолжала настаивать на необходимости возвращения домой и проведения новых президентских выборов.