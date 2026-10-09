Не пускают на родину? Мачадо семь раз безуспешно пыталась вернуться в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо как минимум семь раз пыталась попасть на родину, однако все поездки срывались в последний момент. О своих неудачных попытках политик рассказала Financial Times.

Самолёты, которыми она собиралась лететь, и суда, на которых планировала добраться до страны, неожиданно отменяли отправление. Причины происходящего оставались непонятными. При этом оппозиционерка отвергла предположения, что её возвращению препятствует Вашингтон.

«Госсекретарь и публично, и в частном порядке заявлял, что я имею абсолютное право вернуться в Венесуэлу. Думаю, США понимают, что моё присутствие в Венесуэле будет мощным сигналом, что план переходного периода работает», — сказала политик.

Также политик потребовала провести президентские выборы в июле 2027 года и предложила назначить голосование на 24-е число — день рождения национального героя Симона Боливара. Ещё одним её требованием стало раскрытие информации о доходах от продажи венесуэльской нефти. С января этими средствами распоряжается правительство США, однако сведения о полученных суммах и их распределении Вашингтон не публикует.

В 2023 году Мачадо на 15 лет запретили занимать государственные должности, из-за чего она не смогла выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024-го. Оставаясь в стране, оппозиционерка скрывала своё местонахождение ради безопасности. В конце прошлого года она покинула Венесуэлу, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

Ещё в июне Bloomberg сообщал, что американские чиновники советовали ей воздержаться от возвращения. В Вашингтоне опасались, что приезд оппозиционного лидера может изменить политическую ситуацию в республике.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мачадо поддержала действия Дональда Трампа против Венесуэлы и захват Николаса Мадуро. В январском интервью Fox News она заявила, что американский лидер заслуживает Нобелевской премии мира. Свою награду политик посвятила главе Белого дома ещё после объявления результатов в октябре 2025 года. Она также выразила уверенность, что после смены власти её родина станет одним из главных союзников Соединённых Штатов в Латинской Америке.