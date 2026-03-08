Трамп «из вежливости» провёл переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп из вежливости снизошёл до закрытой встречи с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Так утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры якобы продлились около двух часов.

В свою очередь прошедшую встречу также подтверждает газета The Wall Street Journal (WSJ). В статье подчёркивается, что Трамп уважительно относится к Мачадо, но всё-таки испытывает больше политических симпатий к её оппонентке Делси Родригес. По мнению американского лидера, последняя хорошо выполняет свои обязанности.

«Как и заявлял президент Трамп, Делси Родригес отлично справляется со своей работой. Отношения с Венесуэлой профессиональные и продуктивные. Президент Трамп встретился с госпожой Мачадо из вежливости и по её просьбе», — сказала представительница Белого дома.

Ранее агентство Reuters написало, что США готовят тайное уголовное обвинение против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Прокуратура Майами намерена предъявить ей обвинения в коррупции и отмывании денег. По данным собеседников, её уже предупредили: если она не будет выполнять требования Белого дома после свержения Николаса Мадуро, последуют «санкции по закону».