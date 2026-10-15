Жена Мадуро встретила 70-летие в кандалах в суде Нью-Йорка

Супруга Николаса Мадуро Силия Флорес встретила своё 70-летие в зале суда Нью-Йорка. На заседание 15 октября её вместе с мужем доставили в кандалах и тюремной одежде бежевого цвета, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Несмотря на заметную потерю веса и бледность, именинница держалась уверенно. На протяжении слушаний она активно общалась с защитниками, а перед уходом даже обняла адвокатов. С венесуэльским политиком женщина периодически обменивалась взглядами и улыбками. При этом ранее Флорес жаловалась на проблемы с сердцем.

Обоих супругов сопровождали несколько силовиков, однако наручников на них не было. В начале процесса Мадуро поприветствовал представителей прессы взмахом руки. Под конец он решил таким же образом обратиться к 92-летнему судье Элвину Хеллерстайну, но тот оставил жест без внимания.

Ранее Life.ru рассказывал, что американский суд отказался переводить жену Мадуро под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Защита просила смягчить условия содержания, указывая на необходимость медицинского вмешательства. Однако просьбу адвокатов отклонили, оставив обвиняемую под стражей.