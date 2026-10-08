Мадуро и его жене в США предъявили обвинения в сговоре с целью пыток

Большое жюри федерального суда Южного округа Нью-Йорка утвердило обновлённое обвинительное заключение в отношении захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Теперь им также вменяют сговор с целью применения пыток.

По версии американской прокуратуры, Мадуро и Флорес якобы участвовали в системе репрессий против политических оппонентов и других лиц, чтобы сохранить власть. В обвинении утверждается, что пытки использовались для подавления инакомыслия и наказания противников.

«Ответчики Николас Мадуро и Силия Флорес намеренно и осознанно сговорились, объединились и согласовали между собой действия, направленные на причинение моральных и физических страданий другому человеку», — говорится в документе.

Помимо нового пункта, супругам уже предъявлены обвинения, связанные с наркотрафиком, оружием и так называемым «наркотерроризмом». Оба вину не признают.

Мадуро и Флорес находятся под стражей в США с января 2026 года после операции американских сил в Каракасе. 5 января они предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке и заявили о своей невиновности. Судебный процесс по делу запланирован на 1 июня 2027 года. После вывоза Мадуро функции главы государства в Венесуэле перешли к Дельси Родригес, которая до этого занимала пост исполнительного вице-президента.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп советовался с нейросетью Grok перед захватом Мадуро и остался в восторге от ответа ИИ. Политик интересовал реакцией местных жителей.