Трамп советовался с Grok перед захватом Мадуро и остался в восторге от ответа ИИ

Президент США Дональд Трамп перед операцией по захвату Николаса Мадуро интересовался у чат-бота Grok, как на такие действия Вашингтона отреагируют жители Венесуэлы. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на присутствовавшего при разговоре чиновника.

По данным издания, беседа состоялась в декабре 2025 года после закрытой встречи Трампа с Илоном Маском в Овальном кабинете. Американский лидер несколько часов задавал разработанному компанией xAI чат-боту вопросы о своём президентстве и политическом наследии.

Затем Трамп спросил Grok, как венесуэльцы отреагируют, если США захватят Мадуро. По данным Time, искусственный интеллект ответил, что многие жители страны, скорее всего, будут этому рады.

После январской операции Трамп, как утверждает журнал, высоко оценил возможности чат-бота и назвал Grok «гениальной разработкой». Time не утверждает, что ответ ИИ стал основанием для решения о проведении операции.

Трамп не раз демонстрировал интерес к искусственному интеллекту и сделал развитие этой отрасли одним из технологических приоритетов своей администрации. В январе 2025 года он подписал указ об устранении барьеров для американского лидерства в сфере ИИ, а летом Белый дом представил план из более чем 90 мер по ускорению разработки технологий, строительству необходимой инфраструктуры и укреплению позиций США в глобальной ИИ-гонке. Тогда же Трамп поддержал крупные частные инвестиции в дата-центры и вычислительные мощности, включая проект Stargate стоимостью до $500 млрд. В сентябре 2026 года президент пошёл ещё дальше и объявил курс на развитие так называемого «сверхинтеллекта», заявив о начале новой технологической эпохи.

3 января американские силы провели операцию Absolute Resolve в Каракасе и захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Впоследствии их доставили в США; американское Министерство юстиции предъявило Мадуро обвинения, в том числе связанные с наркотрафиком и оружием. Сам Мадуро вину не признал.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о самой операции США в Венесуэле. Американские военные нанесли удары по ряду объектов, после чего спецназ захватил Мадуро и вывез его из страны.