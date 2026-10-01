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Регион
Опубликовано 1 октября, 17:19

Сын Мадуро поблагодарил Россию за призыв Лаврова

Сын Николаса Мадуро поблагодарил Россию после призыва Лаврова освободить отца

Обложка © ТАСС / RONALD PENA R / EPA

Обложка © ТАСС / RONALD PENA R / EPA

Сын Николаса Мадуро, венесуэльский депутат Николас Мадуро Герра, направил российской стороне письмо с благодарностью после призыва главы МИД РФ Сергея Лаврова освободить его отца. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы «Россия сегодня».

По словам дипломата, речь идёт о выступлении Лаврова на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября министр потребовал скорейшего освобождения Мадуро и его супруги Силии Флорес.

«Сергей Викторович призвал открыто с трибуны... имел смелость... призвать к освобождению президента Венесуэлы Мадуро... Недавно его сын направил письмо с благодарностью нам», — сказал Алимов.

Лавров во время выступления также заявил, что международное право предписывает соблюдать иммунитет и неприкосновенность высших должностных лиц государств. Москва, по его словам, настаивает и на неповторении подобных ситуаций в будущем.

Мадуро отправил внукам фото из тюрьмы
Мадуро отправил внукам фото из тюрьмы

Отношения Москвы и Каракаса ещё до январских событий были закреплены отдельным соглашением: осенью 2025 года Мадуро подписал договор о стратегическом партнёрстве России и Венесуэлы, рассчитанный на десять лет. Документ предусматривает развитие сотрудничества двух государств по ряду направлений. 3 января 2026 года американские военные задержали Мадуро и его супругу в Венесуэле и вывезли их в США. В Нью-Йорке им предъявили уголовные обвинения, связанные в том числе с наркотрафиком; оба вину отрицают. Мадуро и Флорес остаются под стражей, а начало судебного процесса назначено на 1 июня 2027 года. Обязанности главы Венесуэлы сейчас исполняет Дельси Родригес.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и отношения между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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