Мадуро отправил внукам фото из тюрьмы

Президент Венесуэлы Мадуро опубликовал новые фотографии из заключения в США. Снимки он посвятил своим внукам, детям и сторонникам.

«Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — говорится в публикации в телеграм-канале политика.

На снимках Мадуро одет в серый спортивный костюм и улыбается. Внешне он заметно похудел по сравнению с фотографиями, сделанными до заключения.

Мадуро находится под стражей в США с января 2026 года. Американские военные захватили его вместе с супругой Силией Флорес в Каракасе, после чего обоих доставили в Нью-Йорк.

В США ему предъявлены обвинения, связанные с наркотрафиком и наркотерроризмом. Мадуро вину не признаёт, а его защита намерена добиваться прекращения дела, в том числе ссылаясь на иммунитет главы государства. Суд назначил начало процесса на 1 июня 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о первом обращении Мадуро из-под стражи в США. Тогда политик также передал послание своим сторонникам и дал понять, что намерен продолжать борьбу. До этого адвокаты сообщали, что серьёзных жалоб на условия содержания у него не было. Российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров отмечал, что Мадуро сохраняет твёрдый настрой. Его дело продолжает рассматриваться в федеральном суде Нью-Йорка.