AP: Жена Мадуро перенесла сердечный приступ в тюрьме США

69-летняя супруга Николаса Мадуро Силия Флорес перенесла сердечный приступ в американской тюрьме. Её защита теперь намерена добиваться перевода под домашний арест из-за серьёзных проблем со здоровьем, сообщает Associated Press.

По словам адвокатов, приступ мог произойти ещё в июле. Флорес продолжает испытывать головокружение, слабость и одышку, а врачи допускают, что ей может потребоваться операция на сердце. За время заключения жена Мадуро также потеряла около 11 килограммов. Защита утверждает, что обеспечить необходимое лечение и последующее восстановление в условиях тюрьмы невозможно.

Поэтому адвокаты просят суд разрешить Флорес находиться под домашним арестом в Нью-Йорке под круглосуточной охраной. Расходы на содержание и безопасность, согласно предложению защиты, готово взять на себя правительство Венесуэлы.

Американская прокуратура выступает против освобождения. Обвинение настаивает, что Флорес получает необходимую медицинскую помощь, а при необходимости её уже доставляли из следственного изолятора в больницу. Кроме того, прокуроры считают, что в случае выхода из-под стражи существует высокий риск побега.

Мадуро и Флорес находятся в заключении в Нью-Йорке после того, как 3 января американские военные захватили их в Каракасе и вывезли в США. Супругам предъявлены обвинения по делу, связанному с поставками кокаина в Соединённые Штаты. Оба вину не признали, судебный процесс назначен на 1 июня 2027 года.

О серьёзных проблемах Флорес с сердцем стало известно ещё до нынешнего заявления адвокатов. Два дня назад Life.ru сообщал, что жене Мадуро может потребоваться операция. Её сын рассказал о диагностированном у матери пролапсе и заявил, что полноценное восстановление после хирургического вмешательства в условиях заключения невозможно. Защита уже тогда просила суд изменить меру пресечения по медицинским основаниям.