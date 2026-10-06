AFP: Жене Мадуро требуется операция на сердце

Супруге Николаса Мадуро Силии Флорес требуется операция из-за проблем с сердцем, однако в американской тюрьме нет условий для полноценного восстановления после такого хирургического вмешательства. Об этом заявил её сын Николас Мадуро Герра в комментарии Agence France-Presse.

По его словам, у Флорес диагностирован пролапс. 15 октября ей исполнится 70 лет. Мадуро Герра считает, что после операции матери будет необходимо восстановление, обеспечить которое в условиях заключения невозможно.

Ранее защита Флорес уже просила американский суд перевести её под домашний арест, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья. Адвокаты указывали, что проблемы с сердцем требуют дополнительного обследования и могут потребовать хирургического вмешательства.

Флорес находится под стражей в США вместе с мужем. В январе американские военные захватили супругов в Венесуэле и вывезли их в Соединённые Штаты. США обвиняют Мадуро и Флорес в преступлениях, связанных с наркотрафиком. Судебное разбирательство продолжается.

Россия ранее потребовала освободить Мадуро и его жену. 26 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги.