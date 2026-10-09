Суд в США оставил жену Мадуро в тюрьме после жалоб на сердце

Суд в Нью-Йорке отказал супруге бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес в освобождении из-под стражи под домашний арест. Защита просила изменить меру пресечения из-за проблем с сердцем, сообщает CBS News.

Адвокат Флорес предлагал освободить её под залог с жёсткими ограничениями. Защита указывала на состояние здоровья 69-летней обвиняемой и необходимость медицинской процедуры на сердце. Ранее адвокаты сообщали об эпизоде желудочковой тахикардии, продолжительной боли и сдавливании в груди, а также значительной потере веса.

Судья Генри Рикардо отказал в освобождении. Он обратил внимание на доступ Флорес к значительным финансовым средствам и серьёзность предъявленных ей обвинений.

«Доказательства веские, очень веские», — заявил судья после решения оставить Флорес под стражей.

В тот же день федеральные прокуроры предъявили Флорес и Мадуро дополнительное обвинение в сговоре с целью применения пыток. Защита женщины попросила отложить оглашение позиции по новому пункту, поскольку получила обновлённое обвинительное заключение только утром. Суд удовлетворил эту просьбу.

Флорес и Мадуро также проходят по делу, связанному с наркотрафиком и оружием. Супруги ранее не признали вину по первоначальным обвинениям. Их дело рассматривает федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, а начало судебного процесса запланировано на 1 июня 2027 года.

Ранее большое жюри федерального суда Южного округа Нью-Йорка утвердило обновлённое обвинительное заключение против Николаса Мадуро и Силии Флорес. Американская прокуратура вменяет им сговор с целью применения пыток и утверждает, что супруги участвовали в системе преследования политических противников. В обвинении говорится о применении насилия к задержанным, в том числе гражданам США. Помимо нового пункта, Мадуро и Флорес уже предъявляли обвинения, связанные с наркотрафиком, оружием и так называемым наркотерроризмом. По первоначальным пунктам они вину не признали.