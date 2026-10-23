Рекордные $147 млн за один день: В США резко выросли расходы на предвыборную рекламу

Республиканская и Демократическая партии США установили рекорд по суточным расходам на предвыборную рекламу. Только за 21 октября на продвижение кандидатов ушло $147 млн. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на аналитическую компанию AdImpact.

По информации издания, столь крупных расходов на политическую рекламу за один день в нынешней избирательной кампании ещё не фиксировали. Партии активно используют доступные рекламные площадки в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

При этом агитационные бюджеты продолжают расти. По прогнозам AdImpact, до 3 ноября республиканцы и демократы намерены дополнительно направить на рекламу около $1,4 млрд.

Анализ финансовой отчётности также показал, что только за первые две недели октября на предвыборную агитацию потратили более $1 млрд. Значительная часть средств направляется на борьбу за места в Конгрессе, где исход голосования определит расстановку политических сил на ближайшие два года.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Американцам предстоит избрать весь состав Палаты представителей, треть Сената, а также губернаторов 36 штатов и территорий. Сейчас обе палаты Конгресса контролируют республиканцы.

По оценке AdImpact, совокупные расходы на политическую рекламу за избирательный цикл 2026 года могут достигнуть $11,6 млрд. В таком случае нынешняя кампания станет самой дорогой в американской истории.

Ранее Life.ru сообщал о намерении Илона Маска выделить не менее $100 млн на повышение явки избирателей. По данным The Wall Street Journal, миллиардер планировал направить средства на поддержку республиканцев, чтобы помочь партии Дональда Трампа сохранить большинство в Конгрессе. Особое внимание уделялось выборам в Палату представителей, где позиции республиканцев оказались под угрозой.