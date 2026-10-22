«Переждать 2 недели»: В России раскрыли расчёт Зеленского на помощь демократов против Трампа
Эксперт Васильев: Зеленский решил переждать две недели до выборов в Конгресс США
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Владимир Зеленский рассчитывает переждать оставшиеся до выборов в Конгресс США две недели и получить более благоприятную политическую обстановку, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его оценке, Киев ожидает усиления демократов, способных ослабить позиции Дональда Трампа.
Американист отметил в беседе с «Царьградом», что Зеленский и его окружение хорошо освоили особенности американской и европейской политики. Ожидания Киева связаны с голосованием 3 ноября, итоги которого могут изменить ситуацию в пользу Украины.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Дональда Трампа за отношение к Киеву. Он потребовал от президента США разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным в таком же тоне, как с ним.