«Переждать 2 недели»: В России раскрыли расчёт Зеленского на помощь демократов против Трампа

Владимир Зеленский рассчитывает переждать оставшиеся до выборов в Конгресс США две недели и получить более благоприятную политическую обстановку, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его оценке, Киев ожидает усиления демократов, способных ослабить позиции Дональда Трампа.

Американист отметил в беседе с «Царьградом», что Зеленский и его окружение хорошо освоили особенности американской и европейской политики. Ожидания Киева связаны с голосованием 3 ноября, итоги которого могут изменить ситуацию в пользу Украины.