«Раскрутить маховик войны»: Захарова рассказала, почему в ЕС ждут поражения сторонников Трампа

Ультралиберальные власти Евросоюза рассчитывают на поражение сторонников президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах в Конгресс, чтобы Вашингтон отказался от попыток добиться мира на Украине. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, европейские политики надеются, что результаты американских выборов приведут к изменению внешнеполитического курса Белого дома. Прежде всего речь идёт об усилиях администрации Трампа по прекращению украинского конфликта.

«Они... сейчас надеются на корректировку этой самой политики Вашингтона, его отказ от любых попыток добиться прекращения боевых действий на Украине с тем, чтобы с новой силой раскрутить маховик войны», — заявила Захарова.

Представитель МИД считает, что определённые политические силы в Европе заинтересованы не в дипломатическом урегулировании, а в продолжении противостояния. По её оценке, возможное ослабление позиций сторонников нынешней администрации США даст им возможность активнее продвигать такой курс.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. Американцам предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и примерно треть Сената. Их результаты определят соотношение политических сил в законодательной власти на следующие два года.

Ранее Life.ru рассказывал о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшемся 9 октября. По информации Кремля, лидеры уделили значительное внимание перспективам урегулирования украинского конфликта, а также обсудили вопросы двусторонних отношений. По итогам беседы Москва и Вашингтон договорились продолжать контакты на высшем уровне.