Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который в октябре не смог приехать на переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербург из-за болезни, вновь примет участие в дипломатических контактах по Украине. На предстоящей трёхсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби он будет представлять Вашингтон вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Reuters.

Новый раунд переговоров запланирован на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Встреча должна пройти на рабочем уровне с участием представителей трёх государств. О проведении отдельного саммита глав стран пока не объявлялось.

Особое внимание привлекает возвращение Кушнера к очному переговорному процессу. В октябре он должен был сопровождать Уиткоффа во время визита в Россию, однако поездка сорвалась по состоянию здоровья.

Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что американская сторона заранее предупредила Москву об отсутствии Кушнера. Несмотря на болезнь, зять Трампа не остался в стороне от переговоров: 21 октября он подключился по телефону к беседе Уиткоффа с Путиным в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Теперь Кушнер вновь заявлен в числе ключевых американских переговорщиков. Вместе с Уиткоффом ему предстоит участвовать в обсуждении возможных путей завершения российско-украинского конфликта.

По информации Reuters, в повестку встречи войдут вопросы урегулирования, будущих гарантий безопасности, снижения напряжённости и гуманитарных мер. При этом между Москвой и Киевом сохраняются существенные разногласия относительно условий возможного соглашения.

Перед переговорами в Абу-Даби американские представители также намерены провести консультации в Брюсселе с европейскими партнёрами и НАТО. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины и перспективы послевоенного восстановления.

Кушнер возвращается к очным контактам и заявлен одним из американских переговорщиков. Кто ещё будет представлять США и другие стороны — в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что Россия и Украина при посредничестве США планируют провести новый раунд переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. О предстоящей встрече сообщил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, уточнив, что речь идёт о контактах переговорных команд, а не о саммите президентов. В центре обсуждения должны оказаться условия возможного завершения конфликта, гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные вопросы.