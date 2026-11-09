«Впереди непростые решения»: Кушнер оценил шансы добиться мира на встрече в Абу-Даби
Кушнер назвал украинский конфликт чрезвычайно сложным для урегулирования
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Урегулирование конфликта на Украине остаётся чрезвычайно сложной задачей, для решения которой потребуются непростые решения. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер, подчеркнув, что Вашингтон рассчитывает добиться значимого прогресса в дипломатическом процессе.
«Это чрезвычайно трудный и сложный конфликт. Мы осознаём, что впереди предстоят непростые решения, и подходим к этим обсуждениям с решимостью и реализмом», — написал Кушнер в социальной сети X.
Несмотря на существующие трудности, представитель американской администрации выразил надежду на продвижение к урегулированию. При этом он не уточнил, о каких именно непростых решениях идёт речь и какие компромиссы могут потребоваться от участников переговоров.
Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Участники намерены обсудить вопросы безопасности, возможности деэскалации, гуманитарные меры и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. Life.ru рассказывал, что российская, американская и украинская делегации готовятся к переговорам в Абу-Даби 10–11 ноября. Одной из центральных тем станут гарантии безопасности.