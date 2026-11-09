Урегулирование конфликта на Украине остаётся чрезвычайно сложной задачей, для решения которой потребуются непростые решения. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер, подчеркнув, что Вашингтон рассчитывает добиться значимого прогресса в дипломатическом процессе.

«Это чрезвычайно трудный и сложный конфликт. Мы осознаём, что впереди предстоят непростые решения, и подходим к этим обсуждениям с решимостью и реализмом», — написал Кушнер в социальной сети X.

Несмотря на существующие трудности, представитель американской администрации выразил надежду на продвижение к урегулированию. При этом он не уточнил, о каких именно непростых решениях идёт речь и какие компромиссы могут потребоваться от участников переговоров.