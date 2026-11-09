Россия приветствует заявление госсекретаря США Марко Рубио о приоритетности вопросов безопасности на предстоящих переговорах по Украине в Абу-Даби. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает такой подход к обсуждению урегулирования конфликта.

«Я слышал заявления Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби в ситуации вокруг украинского конфликта ключевое значение обретают вопросы безопасности», — заявил министр на пресс-конференции.

По словам Лаврова, обеспечение безопасности станет центральной темой предстоящих консультаций. При этом обсуждение должно затронуть интересы не только России и Украины, но и всего региона. Глава российской дипломатии отметил, что соответствующие вопросы уже включены в повестку встречи. Более того, именно они обозначены первым пунктом переговоров.

«Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», — подчеркнул Лавров.