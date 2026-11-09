В Абу-Даби будут проходить исключительно трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, участие европейских представителей не предполагается. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сведения о намерении ЕС прибыть в Абу-Даби.

«То, что будет проходить в Абу-Даби, — это трёхсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Что касается европейцев, то есть свои каналы общения европейцев с Украиной, США с Украиной, и, по всей видимости, они выстраивают свои каналы коммуникации. Но речь идёт о трёхсторонних переговорах», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, трёхсторонняя встреча России, Украины и США запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Одной из основных тем обсуждения станут гарантии безопасности. При этом 8 ноября глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны намерены принять участие в переговорах. Каким образом — он не уточнил.