«Не ровня российской стороне»: Делегацию Украины назвали некомпетентной перед переговорами в Абу-Даби
Журналист Христофору назвал некомпетентной делегацию Украины в Абу-Даби
Сергей Кислица, Кирилл Буданов*, Рустем Умеров, Давид Арахамия. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Чеснокова
Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал состав украинской делегации, которая отправится на переговоры с Россией и США в Абу-Даби. По его мнению, возглавляющий переговорную группу Рустем Умеров уступает российским представителям по уровню подготовки и дипломатическим навыкам. Об этом журналист заявил в эфире своего YouTube-канала.
«Его уровень — даже близко не ровня представителям российской стороны», — отметил Христофору.
Журналист считает, что назначение Умерова руководителем делегации может ослабить позиции Киева за столом переговоров. Он назвал политика преданным сторонником Владимира Зеленского, но усомнился в его профессиональных качествах.
Кроме того, Христофору обвинил Умерова в коррупции и раскритиковал его репутацию. По словам журналиста, украинский переговорщик регулярно проводит время в Майами, где также находится его семья.
Комментируя перспективы предстоящей встречи, Христофору предположил, что украинская сторона окажется в невыгодном положении. Он связывает такой сценарий прежде всего с уровнем подготовки руководителя делегации.
Следующий раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Одной из основных тем обсуждения станут гарантии безопасности.
Ранее Life.ru сообщал об утверждении состава украинской делегации для переговоров в Абу-Даби. Помимо Умерова, в неё вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы президентского офиса Сергей Кислица и замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий.
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