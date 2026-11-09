США рассчитывают добиться продвижения в урегулировании украинского конфликта на предстоящих трёхсторонних переговорах в Абу-Даби. Госсекретарь Марко Рубио предположил, что представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже направляются в Объединённые Арабские Эмираты.

«И, возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определённого прогресса, когда туда прибудут Джаред и Стив. По-моему, они уже сейчас летят туда», — заявил Рубио журналистам перед вылетом в Париж.

Во французской столице госсекретарь США примет участие во встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7). Тем временем Уиткофф и Кушнер должны представлять Вашингтон на переговорах России и Украины, запланированных на 10–11 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние консультации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Ожидается, что участники встречи обсудят вопросы безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные инициативы. При этом Рубио не стал утверждать, что соглашение будет достигнуто уже по итогам ближайшего раунда.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль назвал состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби. Помимо Владимира Мединского, в неё вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский. Координировать дипломатический процесс будет помощник президента Юрий Ушаков.