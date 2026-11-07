Россию на предстоящих трёхсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби представят пять человек, включая помощника президента Владимира Мединского и высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел и Генштаба ВС РФ. При этом координировать дипломатический процесс будет помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, который непосредственно в состав делегации не вошёл. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу».

Переговорную группу возглавит Мединский. Вместе с ним в столицу Объединённых Арабских Эмиратов отправятся заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин. Военное руководство представят начальник Главного управления Генштаба ВС РФ, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Имена будущих участников стали известны после совещания, которое президент России Владимир Путин провёл 6 ноября с постоянными членами Совета безопасности. Помимо представителей дипломатического ведомства и Генштаба, на встрече присутствовал Ушаков. Именно его участие вызвало вопрос о том, войдёт ли он в переговорную группу.

Песков пояснил, что помощник президента по международным делам займётся общим сопровождением предстоящих консультаций. При этом участие остальных приглашённых на совещание представителей подтвердил.

Новый раунд переговоров Москвы, Вашингтона и Киева должен начаться во вторник, 10 ноября. Консультации запланированы на два дня и пройдут на уровне делегаций трёх стран. Ожидается, что стороны сосредоточатся на вопросах урегулирования конфликта, взаимных гарантиях безопасности и гуманитарной повестке.

Состав российской делегации стал известен накануне встречи. Кто ещё участвует и какие темы вынесены на обсуждение - в хабе Life.ru.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом поблагодарил руководство ОАЭ за содействие в урегулировании украинского конфликта и помощь в организации обменов удерживаемыми лицами. Российский лидер отметил последовательную роль эмиратской стороны в поиске дипломатических решений. Абу-Даби уже принимал представителей России, США и Украины в январе и феврале 2026 года. Тогда сторонам удалось договориться об обмене военнопленными по формуле «157 на 157», который состоялся 5 февраля. Однако принципиальные разногласия по условиям завершения конфликта сохранились.

Между тем президент США Дональд Трамп сообщил о телефонных консультациях по украинскому урегулированию 6 ноября и анонсировал новые дипломатические контакты на 7, 9 и 10 ноября. Американский лидер не уточнил, с кем именно состоялся разговор и кто примет участие в предстоящих встречах. При этом он выразил надежду на заключение масштабного соглашения, которое затронет не только Россию и Украину, но и вопросы европейской безопасности.