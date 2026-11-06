Президент России Владимир Путин выразил благодарность руководству Объединённых Арабских Эмиратов за содействие в урегулировании украинского конфликта. Об этом глава государства заявил 6 ноября на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Мы благодарны руководству Арабских Эмиратов. Они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса, помогают в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами», — сказал глава государства.

Путин отметил, что эмиратская сторона последовательно содействует поиску путей разрешения конфликта. Отдельно российский лидер выделил помощь ОАЭ в решении гуманитарных вопросов, прежде всего связанных с обменами удерживаемыми лицами.

Предстоящая встреча пройдёт на уровне переговорных делегаций при посредничестве США. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский. Участники планируют обсудить вопросы безопасности, гуманитарные меры и возможные шаги к урегулированию конфликта.

Абу-Даби уже принимал трёхсторонние консультации в январе и феврале 2026 года. По итогам февральского раунда стороны договорились об обмене военнопленными, однако ключевые разногласия по условиям урегулирования сохранились.

Новый раунд переговоров намечен на 10 ноября. О его результатах можно будет судить после завершения консультаций и официальных заявлений участников.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев опроверг данные американских СМИ о руководителе украинской делегации на переговорах с Россией. Советник Зеленского Дмитрий Литвин уточнил, что переговорную группу в Абу-Даби возглавит Рустем Умеров, а Кирилл Буданов* примет участие во встрече, но руководить делегацией не будет.