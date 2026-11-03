Россия и Украина должны получить взаимные гарантии безопасности в рамках возможного мирного урегулирования. Этот вопрос станет одной из тем трёхсторонних переговоров с участием США, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ИС «Вести».

«Будут вопросы безопасности обсуждаться, вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными», — сказал представитель Кремля в комментарии «Вестям».

По словам Пескова, российская делегация прибудет в Объединённые Арабские Эмираты 10 ноября. Переговоры продлятся два дня, а возглавит представителей Москвы помощник президента Владимир Мединский.

Американская сторона также подтвердила подготовку встречи. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон выступит посредником между Москвой и Киевом. Помимо послевоенных механизмов безопасности, участники намерены обсудить снижение напряжённости и гуманитарные вопросы.

Вопрос взаимных гарантий безопасности включён в повестку. Контекст встречи и последние заявления перед 10-11 ноября — в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал об участии Джареда Кушнера в предстоящих переговорах в Абу-Даби. Зять американского президента Дональда Трампа войдёт в состав делегации США вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Перед встречей с представителями России и Украины американские переговорщики намерены провести консультации с европейскими партнёрами и НАТО в Брюсселе, где также обсудят будущие гарантии безопасности.