Украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией и США в Абу-Даби возглавит Рустем Умеров, а не Кирилл Буданов*. Такое уточнение сделал советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, Буданов* также примет участие в консультациях, однако руководить переговорной группой не будет. Литвин подчеркнул, что все представители украинской стороны готовятся к предстоящей встрече.

Уточнение появилось после сообщений о том, что делегацию якобы возглавит Буданов*. Ранее ряд СМИ, ссылаясь на его интервью американскому телеканалу CBS News, распространил именно такую информацию.

Переговоры России, Украины и США запланированы на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Вашингтон выступит посредником между Москвой и Киевом.

Российскую делегацию, как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В состав переговорной группы должны войти представители нескольких ведомств.

Одной из главных тем встречи станут гарантии безопасности. Стороны также намерены обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. Конкретные договорённости пока не достигнуты.

Ранее Life.ru сообщил, что украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Кирилл Буданов*. СМИ ссылались на интервью главы офиса Зеленского телеканалу CBS News, в котором тот также высказал сдержанные ожидания от предстоящей встречи. По его оценке, быстрого прорыва в урегулировании ждать не стоит, однако само возобновление прямого диалога станет шагом вперёд.