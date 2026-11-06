Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что возглавит украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией в Абу-Даби. При этом он не рассчитывает на серьёзный прорыв по итогам встречи, но считает важным сам факт возобновления диалога. Об этом он сообщил американскому телеканалу CBS News.

По словам Буданова*, предстоящий раунд переговоров может стать первым шагом к постепенному сближению позиций Москвы и Киева. Он выразил уверенность, что консультации не ограничатся одной встречей и стороны продолжат обсуждение спорных вопросов.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что уже само проведение переговоров можно считать определённым прогрессом. Однако ожидать быстрого соглашения по ключевым вопросам урегулирования, по его оценке, пока не стоит.

Трёхсторонние переговоры России, Украины и США запланированы на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Вашингтон выступит посредником между Москвой и Киевом. Даты встречи ранее подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. По словам Пескова, в состав переговорной группы войдут представители нескольких ведомств, в том числе Министерства иностранных дел. Окончательный состав должен утвердить Владимир Путин.

Как ранее сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участники встречи намерены обсудить гарантии безопасности после завершения конфликта, меры по снижению напряжённости, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Предстоящие консультации станут продолжением переговорного процесса, прерванного в феврале. Несмотря на сдержанные ожидания украинской стороны, встреча позволит представителям Москвы и Киева вновь обсудить возможные условия урегулирования при американском посредничестве.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби планируется провести на экспертном уровне. Он уточнил, что состав российской делегации определит Владимир Путин. При этом стороны рассматривают предстоящую встречу как очередной этап обсуждения украинского урегулирования.