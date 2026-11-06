Украина намерена предложить России остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения без территориальных уступок. С такой инициативой Киев планирует выступить на трёхсторонних переговорах с участием США, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона.

«Украина предлагает прекратить войну на справедливых условиях, то есть остановка фронта там, где сейчас происходят боевые столкновения, без каких-либо уступок украинской землей, которые Россия пытается выторговать себе», — заявил Лещенко.

По словам представителя офиса Зеленского, Киев также намерен обсудить возможность секторального прекращения огня. В первую очередь речь идёт о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и договорённостях, касающихся Чёрного моря.

Среди других предложений украинской стороны — разблокирование черноморских портов и подготовка возможной встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. При этом Лещенко подчеркнул, что Киев не согласен с территориальными требованиями Москвы.

Предстоящие переговоры России, Украины и США запланированы на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Вашингтон выступит посредником между сторонами, а встреча пройдёт на уровне переговорных делегаций.