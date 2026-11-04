Трёхсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби будут посвящены вопросам обеспечения безопасности и гарантиям для сторон конфликта. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что конкретные детали участники встречи обсудят за закрытыми дверями.

«Будет посвящено вопросам безопасности, обеспечения безопасности, гарантий безопасности сторон. Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями», — сказал представитель Кремля.

Новый раунд переговоров запланирован на 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Встреча пройдёт на уровне переговорных команд, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Посредником между Москвой и Киевом выступят Соединённые Штаты.

Одной из центральных тем станут гарантии безопасности. Какие ещё вопросы могут обсуждать стороны — в материале Life.ru.

Ранее в Кремле исключили участие европейских стран в предстоящих переговорах по Украине в Абу-Даби. Дмитрий Песков пояснил, что формат встречи уже согласован и предусматривает участие только Москвы, Киева и Вашингтона, причём США выступят посредником. При этом представитель Кремля признал, что в дальнейшем диалог с Европой неизбежен, поскольку обсуждение будущей системы европейской безопасности станет частью урегулирования конфликта.