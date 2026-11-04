Результаты промежуточных выборов в Конгресс США не должны повлиять на миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Такую позицию выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева.

Кремль не ожидает влияния выборов в США на мирные усилия Трампа. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Президент Трамп продолжает свои полномочия, мы искренне надеемся, что он продолжит и свои миротворческие усилия», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва рассчитывает на сохранение посреднической роли американского лидера независимо от результатов голосования и возможного изменения расстановки политических сил в Конгрессе.

Журналист также спросил, не смогут ли американские законодатели помешать дальнейшим дипломатическим инициативам Трампа. В ответ пресс-секретарь российского президента напомнил, что выборы и их последствия относятся к внутренним делам Соединённых Штатов.

В Кремле прокомментировали последствия нового расклада сил в Вашингтоне. Кто победил на промежуточных выборах в США и как изменился Конгресс — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп заявил о сближении позиций России и Украины по мирному соглашению. В интервью Financial Times американский президент выразил уверенность, что Москва и Киев приближаются к обсуждению конкретных договорённостей.