Мирное соглашение между Россией и Украиной может оказаться ближе, чем кажется: президент США Дональд Трамп считает, что Москва и Киев подошли к моменту, когда стороны готовы обсуждать заключение договорённостей. Американский лидер выразил оптимизм относительно перспектив переговорного процесса и возможного завершения конфликта. Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

По словам Трампа, в последнее время наметились подвижки в контактах между российской и украинской сторонами. Глава Белого дома полагает, что обе стороны уже находятся на таком этапе, когда могут перейти от обсуждения условий к поиску конкретного соглашения.

«Я думаю, обе стороны сейчас на том этапе, что они собираются сказать: «Давайте заключим сделку», — приводит издание слова американского президента.

Таким образом, Трамп дал понять, что рассчитывает на достижение договорённостей между Москвой и Киевом. При этом конкретные условия возможного соглашения, сроки его заключения и детали дальнейших переговоров в приведённом интервью не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что первая леди США Мелания Трамп готовится провести в Белом доме встречу с представителями России и Украины 5 ноября. По информации её офиса, мероприятие будет посвящено заявлению о прекращении огня в Алешках Херсонской области, а сама Мелания выступила инициатором контактов между сторонами. В администрации назвали её посредническую деятельность беспрецедентной дипломатической инициативой для первой леди США.