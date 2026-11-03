Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября лично соберёт представителей России и Украины в Белом доме, где выступит с заявлением о прекращении огня в Алешках Херсонской области. Мероприятие начнётся в 11:00 по вашингтонскому времени (19:00 мск), следует из анонса офиса первой леди.

В администрации подчеркнули, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала контакты между двумя странами и содействовала достижению договорённости о временном прекращении боевых действий в Алешках и прилегающей части Херсонской области.

В офисе супруги американского президента назвали её посредническую деятельность беспрецедентной дипломатической инициативой для первой леди США. Предстоящую встречу там охарактеризовали как исключительное событие в американской истории.