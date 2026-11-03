Мелания Трамп 5 ноября соберёт представителей РФ и Украины в Белом доме
Мелания Трамп. Обложка © Офис первой леди США
Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября лично соберёт представителей России и Украины в Белом доме, где выступит с заявлением о прекращении огня в Алешках Херсонской области. Мероприятие начнётся в 11:00 по вашингтонскому времени (19:00 мск), следует из анонса офиса первой леди.
В администрации подчеркнули, что Мелания Трамп самостоятельно инициировала контакты между двумя странами и содействовала достижению договорённости о временном прекращении боевых действий в Алешках и прилегающей части Херсонской области.
В офисе супруги американского президента назвали её посредническую деятельность беспрецедентной дипломатической инициативой для первой леди США. Предстоящую встречу там охарактеризовали как исключительное событие в американской истории.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за содействие в организации гуманитарной операции в Алешках. По её словам, российская и украинская стороны регулярно созванивались с командой первой леди США при подготовке миссии. Соглашение о временном прекращении огня и оказании помощи жителям было подписано в Белоруссии, после чего детали операции окончательно согласовали на видеоконференции с американскими представителями. Лантратова подчеркнула, что посредничество супруги Дональда Трампа помогло обеспечить соблюдение достигнутых договорённостей.