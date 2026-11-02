Россия и Украина намерены оценить потребности жителей других населённых пунктов вблизи линии боевого соприкосновения, чтобы организовать новые гуманитарные миссии по примеру Алешек Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова по итогам проведённой операции.

По словам омбудсмена, с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом уже достигнута договорённость о регулярной доставке гуманитарной помощи в Алешки. Координацию дальнейшего взаимодействия, как и прежде, планируется осуществлять при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

«Мы с моим коллегой <…>, когда мы записывали обращение и благодарили первую леди США Меланию Трамп, то [договорились] при координации, при посредничестве первой леди организовать теперь регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки Херсонской области», — рассказала Лантратова.

При этом сотрудничество может выйти за пределы одного города. Российский омбудсмен сообщила, что стороны намерены изучить ситуацию в соседних населённых пунктах и определить, где ещё требуется поддержка мирных жителей.

«А дальше, мы будем смотреть на то, какие еще потребности есть, мы знаем, населенные пункты, которые находятся рядом с Алешками. Более того, на самом деле, мы уже туда передали гуманитарную помощь», — отметила она.