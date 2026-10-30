«Главное — завершить эту позитивно»: Лантратова высказалась в Алешках о новых миссиях

Вопрос об организации новых гуманитарных миссий в другие населённые пункты будет рассматриваться после завершения нынешней операции в Алешках Херсонской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передаёт корреспондент Life.ru с места.

Лантратова рассказала о возможном проведении новых гуманитарных миссий. Видео © Life.ru

По её словам, организаторы подобных мероприятий намеренно не раскрывают заранее сроки, количество участников и ожидаемые результаты, поскольку речь идёт о судьбах людей и переживаниях их близких.

«Когда мы организовываем обмен, мы никогда не называем дату, количество людей, результат. Почему? Потому что за каждой человеческой судьбой — это семьи, это переживания, очень тонкий вопрос», — пояснила Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула, что сейчас главная задача — успешно завершить гуманитарную миссию. Только после этого организаторы смогут оценить её итоги, провести необходимые переговоры и принять решения о дальнейших действиях. По словам Лантратовой, на момент её заявления операция проходила благополучно: люди занимали места в транспорте и благодарили обе стороны за возможность выехать.

При этом покинуть Алёшки могут не все гражданские. Некоторые жители вынуждены оставаться из-за тяжёлого состояния родственников, в том числе находящихся в больнице или перенёсших инсульт. Для таких семей предусмотрена передача гуманитарной помощи.

«Главное пока сейчас завершить её позитивно. На данный момент всё идёт хорошо, люди загружаются», — отметила Лантратова.